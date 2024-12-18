Туреччина вперше побудує два військові кораблі для країни НАТО

Туреччина та Португалія підписали угоду про будівництво двох кораблів для Військово-морських сил Португалії – вперше для країни-члена НАТО та ЄС, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається, підрядником для будівництва кораблів для ВМС Португалії стала компанія STM, яка будує корвети для ВМС України.

"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc побудує в Туреччині як генеральний підрядник два кораблі поповнення запасів і матеріально-технічного забезпечення для ВМС Португалії" , – зазначає телеканал.

Церемонія підписання угоди відбулася в Лісабоні.

Відтак, Туреччина вперше експортуватиме військові кораблі до країни-члена Європейського Союзу та НАТО.

Зазначимо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будувала Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу Ada для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

А вже у серпні 2024 року у Туреччині спустили на воду другий корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський", який побудували для України.