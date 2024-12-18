Автовиробники Honda та Nissan ведуть переговори про злиття.

Джерела повідомляють, що автомобілебудівні компанії Honda та Nissan незабаром підпишуть базову угоду про злиття. Другий та третій за величиною автовиробники Японії розглядають можливість створення холдингової компанії для підвищення конкурентоспроможності за рахунок спільного використання технологій та розподілу витрат, повідомляє NHK.

У серпні дві компанії домовилися про розробку загальних програмних платформ та стандартизацію деталей електромобілів, включаючи обмін специфікаціями моделей та постачання деталей.

Раніше у березні було оголошено про початок обговорення стратегічного партнерства у таких галузях, як електрифікація.

Автовиробники стикаються з посиленням конкуренції з боку іноземних компаній. Американська Tesla та китайська BYD лідирують у галузі електромобілів, автономного водіння та розробки програмного забезпечення.

Чистий прибуток Nissan за шість місяців до вересня впав майже на 94% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що частково пояснюється млявими продажами в США.

Минулого місяця автовиробник заявив, що до березня 2027 року скоротить світові виробничі потужності на 20% і скасує 9000 робочих місць. Минулого тижня він також оголосив про зміни у керівництві, включаючи призначення нового фінансового директора.

Nissan є найбільшим акціонером Mitsubishi Motors.

Переговори про злиття з Honda можуть включати обговорення питання про включення Mitsubishi у можливу холдингову компанію.