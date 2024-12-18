У РФ офіційно повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Кириллова

Російські силовики затримали підозрюваного у вбивстві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова та його помічника Іллі Полікарпова, йдеться у повідомленні, опублікованому Слідчим комітетом (СК) вранці у середу, 18 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

У справі затримано громадянина Узбекистану 1995 року народження. Його доставлено до слідчого, "з ним проводяться слідчі дії", зазначили у відомстві. Під час допиту підозрюваний показав, що був "завербований українськими спецслужбами". За скоєння злочину "виконавцю гарантувалася грошова винагорода у розмірі 100 тис. доларів та виїзд до однієї з європейських країн для проживання", зазначили слідчі.

Раніше російські ЗМІ, посилаючись на інформовані джерела, повідомили про затримання двох підозрюваних. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваних прямо з місця злочину, де камери спостереження зафіксували пару підозрілих машин. За словами джерел, організатори злочину завербували виконавців через месенджери, надавши їм контакти зв'язківця зі Служби безпеки України (СБУ).

Вбивство генерала Кириллова

Вбивство Кириллова та Полікарпова сталося напередодні, 17 грудня. Вони загинули внаслідок вибуху близько 6.00 за московським часом, коли виходили з під'їзду житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві. Слідчі вважають, що вибуховий пристрій було закладено у самокат, припаркований біля під'їзду. У живих залишився водій машини, яка приїхала за Кириловим. СК порушив справу за статтями про теракт, вбивство та незаконний обіг зброї. За словами джерел РБК, основною версією того, що сталося, вважають "диверсію України".

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив Кириллова є спецоперацією Служби безпеки України.