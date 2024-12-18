Після підвищення податків закрились 22 тисячі ФОПів – Опендатабот

22,5 тисячі ФОПів припинили свою діяльність з моменту підписання президентом закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів, повідомляє Опендатабот.

22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання Президентом закону про підвищення податків. У день підписання закону 2 332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, у середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.