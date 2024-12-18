Гетьманцев відзначив фінансовий внесок у Перемогу України моделей OnlyFans

350 українських моделей сервісу еротичного контенту Onlyfans задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 мільйонів гривень податків на доходи фізичних осіб та військового збору, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своєму Telegram-каналі написав нардеп, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у Перемогу" , — пише Гетьманцев.

Нардеп застеріг від переслідування таких дівчат за "несвоєчасно" сплачені податки.

"Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють" , — зазначив він.

Крім того, Гетьманцев нагадав про те, що у Кримінальному кодексі досі існує стаття 301, що передбачає покарання за "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів".

Такі діяння караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

"Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачів, треба завершувати" , — пише депутат.

Гетьманцев закликав суспільство "бути чесними щодо самих себе".