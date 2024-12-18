ЄС вже готує наступний пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт наступного пакета санкцій проти Росії вже готується. Про це вона заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту, повідомляє Європейська правда.

Під час пленарного засідання Європейського парламенту президентка Єврокомісії зазначила, що наступний пакет санкцій проти Росії вже готується.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк очікує, що його представлять країнам-членам ЄС у січні 2025 року.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.