В Україні затвердили нові правила військового обліку для жінок. Відтепер усі жінки, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку, мають стати на облік, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Дніпровської районної державної адміністрації.

На військовий облік повинні стати усі жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю чи опанувати тактичну медицину.

"У територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки нагадують: усі військовозобов’язані жінки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати свої дані. Але закон прямо зазначає: мобілізація жінок у примусовому порядку наразі не передбачається" , - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що від травня 2024 року, усі жінки віком від 18 до 60 років мали стати на облік. Зокрема ті, які мають медичну освіту.

Однак, ризику, що жінок будуть масово мобілізувати наразі немає, оскільки продовження служби має бути лише за їх бажанням. Якщо ж вони відмовляться від подальшої служби, їх просто знімуть з обліку.

Раніше ми писали, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №12076, який впроваджує нові правила військового обліку для жінок. Військовий облік жінок стосується лише тих, хто здобув освіту за спеціальностями, визначеними статтею 1 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно з цим положенням, на військовий облік мають ставати жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. А також, жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.