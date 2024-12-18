У РФ вирішили набирати учасників війни з Україною в органи влади

У Росії вирішили запустити компанії з підготовки і набору учасників війни проти України в органи влади і держкомпанії.﻿﻿ Про це пише російське видання "Коммерсант", повідомляє Українська правда.

Такі плани з'явилися після того, як глава РФ Володимир Путін на з'їзді "Единой России" заявив про необхідність створювати подібні програми на регіональному рівні.

Повідомляється, що це має допомогти окупантам "не тільки повернутися у звичне життя, а й просунутися вгору кар'єрними сходами".

Видання нагадує, що 1 березня в Росії запустили програму під назвою "Час героїв" для учасників війни. І деякі з перших її 83 слухачів уже отримали високі посади. Серед них повноважений представник президента в Уральському федеральному окрузі Артем Жога, голова "Руху перших" Артур Орлов, т.в.о. губернатора Тамбовської області Євген Первишов та ін.

Деякі чиновники вже відгукнулися на ініціативу Путіна: зокрема, у Санкт-Петербурзі програму обіцяють запустити "найближчим часом", у Смольному – з весни 2025 року.

У Нижньогородській області повідомили, що навчання розпочнуть із січня, воно триватиме до травня і включатиме "сучасні методи і технології управління, підвищення особистої ефективності, оцінку потенціалу та визначення траєкторії розвитку учасників".

У Підмосков'ї програму обіцяють запустити з 2025 року, навчання проводитимуть за напрямами "Громадський активіст", "Управлінець", "Профільний фахівець" і "Підприємець".

У Ставропіллі після доручення Путіна вирішили організувати для учасників війни "наставництво" з боку "крайових міністрів, голів муніципалітетів, керівників великих крайових організацій і підприємств" і стажування після навчання.