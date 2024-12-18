До України прибула міністерка закордонних справ Австралії

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва. Про це заявив посол України в Австралії Василь Мирошниченко, повідомляє Укрінформ.

"Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій" , - зазначив дипломат.

Нагадаємо, під час першої телефонної розмови з очільницею МЗС Австралії Пенні Вонг у вересні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив пріоритетні оборонні потреби та зацікавленість Києва у списаній броньованій техніці.