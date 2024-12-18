СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати військ КНДР на Курщині
Перехоплення Служби безпеки України свідчить, що Сили оборони завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області, повідомляє Українська правда.
Як свідчить нове перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні у московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині, лише протягом кількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.
"Учора поїзд був, приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо", – скаржиться дружина загарбника.
У наступній розмові вона розповідає, що палати в лікарнях РФ віддають бойовикам КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах.
Росіянка також скаржиться, що поранені північнокорейці не володіють російською, англійською медперсоналу заборонено з ними розмовляти, а онлайнперекладач перекладає з помилками і спотворенням змісту.
В спецслужбі наголошують, що слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України "Злочин агресії".