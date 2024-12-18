Шольц переконаний, що Трамп підтримає його позицію щодо Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обраний президент США Дональд Трамп підтримає його рішення щодо Taurus для України. Канцлер проти передачі ракет, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він повторив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus Україні. Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" постачати зброю, яка може досягти вглиб території Росії.

На думку канцлера Німеччини, його рішення підтримав би Трамп щодо Taurus.

"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому, наприклад. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю" , - сказав Шольц.

Варто додати, що раніше Дональд Трамп розкритикував рішення діючої адміністрації США щодо дозволу для України бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Він допустив скасування відповідного дозволу.

Зняття обмежень на використання ракет

Восени США офіційно дали дозвіл Україні бити ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Росії. Також з України зняли обмеження щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP.

Сили оборони України вже завдали низки ударів західними ракетами.

При цьому Німеччина виступає проти передачі Україні крилатих ракет Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснює це тим, що відповідне рішення може нібито призвести до ескалації.