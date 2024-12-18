Кабмін вирішив об'єднати два університети: що відомо

17 грудня уряд прийняв рішення об’єднати два українських університети. Йдеться про Донбаську національну академію будівництва і архітектури та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.﻿ Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, пише Катерина Творожнікова, РБК-Україна.

Наразі в Донбаській національній академії будівництва і архітектури навчається близько 350 студентів. Проте, вже наприкінці січня, 60 студентів завершать своє навчання.

За словами Лісового, це критично маленька кількість людей для функціонування університету. Однак, для України, збереження викладацького складу закладу і його наукових шкіл, є важливим.

"Враховуємо демографічну ситуацію, а також пріоритети галузевого і загальноекономічного розвитку і відбудови, діємо відповідно до задекларованої стратегії. Заклади вищої освіти обʼєднують ресурси для посилення своєї спроможності" , - зазначив Лісовий.

Зауважимо, що у зв’язку з російською окупацією Макіївки, Донбаська національна академія будівництва і архітектури переїхала до Краматорська у 2014 році. А у грудні 2024 року виш об’єднали з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Відтепер на базі колективу Макіївського університету буде сформовано факультет будівництва та архітектури в ІФНТУНГ.