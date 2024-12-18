У Миколаєві сталася аварія на мережі ТЕЦ: у місті перебої з теплом
Аварія на мережі ТЕЦ у Миколаєві сталася у середу, 18 грудня. У місті фіксують перебої з постачанням тепла, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ у Facebook.
"Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів", - йдеться у повідомленні.
Для запобігання подальшим ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи розпочаті ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука).
Як повідомили в пресслужбу ТЕЦ, фахівці замінять ділянку трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. У Миколаєві тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія через ремонтні роботи.
В ТЕЦ зазначають, що ремонт триватиме приблизно до кінця дня 19 грудня.
Ситуація зі світло в Україні
Нагадаємо, російські окупанти за останній місяць здійснили декілька атак на українську енергетику. Це призвело до посилення відключень світла. Проте ситуацію вдалося стабілізувати.
З 16 грудня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 18 грудня, в Україні не будуть вимикати світло за графіками.