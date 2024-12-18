Міноборони досі не направило до парламенту законопроєкт про демобілізацію – депутатка

Міністерство оборони досі не направило до Верховної Ради проєкт закону про демобілізацію під час дії воєнного стану. Про це заявила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз, повідомляє Укрінформ.

"Жодного законопроєкту (про демобілізацію під час дії воєнного стану - ред.) від уряду чи президента не надійшло" , - сказала вона.

Фріз наголосила, що це свідчить про те, що наразі немає політичної волі впроваджувати чіткі терміни для служби під час дії воєнного стану.

За її словами, є відповідні законопроєкти від фракції «Європейська солідарність», зареєстровані ще в травні та липні 2024 року, але їх розгляд було заблоковано на рівні Комітету нацбезпеки, «який мав би як головний комітет ухвалити рішення, щоб ці ініціативи «ЄС» отримали можливість бути включеними в порядок денний сесії ВР для розгляду».

"Тому, підсумовуючи, Кабмін порушив норми закону про мобілізацію, згідно з яким мав внести свій законопроєкт в парламент. Більше того, я впевнена, що він найближчим часом не збирається це робити" , - додала депутатка.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати.

Верховна Рада зобовʼязала уряд (міністерство оборони) напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію.

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенко, до 18 грудня МОУ має підготувати відповідний проєкт закону.