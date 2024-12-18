"Укрзалізниця" повернула обсяги перевезень пасажирів до довоєнного рівня

АТ «Укрзалізниця» цього року по пасажирському напрямку досягла показника довоєнного рівня, повідомляє Економічна правда.

Такі підсумки роботи компанії за рік оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Значну роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 млн осіб, зокрема 1 млн дітей, змогли знайти безпечне місце.

Наразі "Укрзалізниц" здійснює перевезення на понад 100 внутрішніх маршрутів та більш як 20 – у міжнародному напрямку, в тому числі через Хелм, Чоп та Рава-Руську.

Наступного року компанія планує закупити 80 нових електровозів, 40 тепловозів, 56 нових пасажирських вагонів і реалізувати проєкт реконструкції колії європейського стандарту 1 435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.

Нагадаємо:

Для зручності пасажирів під час Різдвяних та Новорічних свят, "Укрзалізниця" запускає шість додаткових рейсів, аби забезпечити комфортні подорожі для українців під час святкового сезону.