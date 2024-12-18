Прикордонники дістали з Тиси тіло ще одного потопельника

На Закарпатті прикордонники отримали інформацію від румунської сторони про виявлення тіла людини у річці Тиса.

Про це йдеться﻿ у повідомленні ДПСУ.

Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини.

"Тіло чоловіка перебувало у річці за 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія)" , – йдеться у повідомленні.

Прикордонники припускають, що чоловік міг стати жертвою переправників, які "наражають своїх "клієнтів" на смертельну небезпеку".

Від початку грудня 2024 року, це вже другий випадок виявлення тіла людини на річковій ділянці кордону.

В ДПСУ повідомили, що з початку воєнного стану в Україні зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетину державного кордону.