Шмигаль: Україна отримала транш на 4,1 млрд євро від Євросоюзу

Україна отримала від Єврокомісії транш на 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, говорить його публікація в Х.

"Ця підтримка відображає значний прогрес України в ключових реформах, викладених у Плані для України, від боротьби з корупцією до енергетики та захисту довкілля", - написав він.

За його словами, незмінна прихильність ЄС у рамках Програми Ukraine Facility до 2027 року на 50 млрд євро зміцнює стійкість України та просуває нас шляхом вступу до ЄС.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників. Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.

У грудні Україна розраховує отримати близько 8,5 млрд доларів міжнародної допомоги. За прогнозом НБУ, загальний обсяг допомоги сягне 41,5 млрд доларів.