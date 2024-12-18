На каналі "Рада" виявили низку порушень на мільйони гривень

Рахункова палата під час аудиту Верховної Ради виявила низку порушень на телеканалі "Рада". Про це пише рух ЧЕСНО з посиланням на аудит Рахункової палати, який презентували 17 грудня. Звіт аудиту Рахункової палати охопив період роботи Верховної Ради з 2020 року по 2023 рік включно, повідомляє Економічна правда.

"Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка без конкуренції отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада".

Крім того, державні органи не мають документів на право постійного користування на чотири земельні ділянки загальною площею 126 тис. кв. м, а підприємства та установи, які забезпечують роботу ВРУ, не мають прав на 33 об'єкти нерухомого майна" , - йдеться в повідомленні.

Під час аналізу Рахункова палата виявила, що значна частина обладнання державного підприємства телеканалу "Рада" застаріла й потребує заміни. Начебто через відсутність якісного обладнання парламентський телеканал уклав договори на виробництво медійного продукту з ТОВ "Кінокіт" на загальну суму 276 млн грн.

"Цю компанію пов'язують з ексзаступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком, який нині є радником міністра оборони Рустема Умєрова. Засновницею і власницею "Кінокіта" є випускниця "Української кіношколи" Юлія Дроздова. Цю школу, як раніше повідомляли журналісти, заснувала дружина Кирила Тимошенка Альона" , - йдеться в повідомленні.

Аудитори також повідомили, що телеканал "Рада" у 2021-2022 роках надавав своє майно в безоплатне користування. Аналогічна ситуація також була і з ДКП "Їдальня" Управління справами Апарату Верховної Ради" у 2020-2023 роках. За підрахунками аудиторів Рахункової палати, внаслідок цього держава зазнала збитків на 4,8 млн.

Ці два держпідприємства також мали порушення під час проведення закупівель товарів і послуг. Зокрема, ДКП "Їдальня" протягом 2020-2021 років уклало угоди на 16,6 млн грн без використання системи Prozorro, а телеканал "Рада" не оприлюднив звітів про виконання завершених договорів на загальну суму 22,9 млн грн, що порушує законодавство у сфері публічних закупівель.