Депутати схвалили євроінтеграційний закон про розвиток мінерально-сировинної бази

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада в цілому ухвалила євроінтеграційний законопроєкт про Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (законопроєкт №6227), повідомляє Лівий берег.

Як написала нардеп Ірина Геращенко, закон підтримали 245 нардепів.

Він оновлює програму, затверджену у 2011 році:

нова редакція розділів I-II ("Загальна частина", "Мета Програми") та додатків 2-3;

доповнення новими розділами, "Шляхи розв’язання проблеми", "Регіональні дослідження" та "Державний моніторинг надр";

оновлення завдань і заходів програми, включаючи глави "Нетрадиційні вуглеводні" та "Підземні води".

Зазначимо, прийняття цього закону є одним із пунктів щодо Ukraine Facility Plan. У квітні Європейська комісія підтримала план реформ від уряду України Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках.