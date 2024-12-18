Україна просить у Австралії бронемашини Bushmaster та іншу зброю

Україна просить Австралію надати додаткову військову допомогу. Йдеться про бронемашини Bushmaster та іншу зброю, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Австралії.

Він зазначив, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, а потреба посилення українських воїнів - надзвичайно нагальною.

"Тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи знамениті австралійські Bushmaster та інше озброєння" , - сказав Сибіга.

За його словами, Україна також запропонує врахувати потреби української армії при списанні військової техніки, що перебуває на озброєнні австралійських сил оборони.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка перебуває з візитом у Києві, заявила, що передасть заклик України.

"Я чула, що колега запросив додаткову допомогу. І, звісно, я передам в Австралію ці запити для розгляду" , - сказала вона.

Нагадаємо, Австралія вже передавала Україні бронемашини Bushmaster у попередніх пакетах військової допомоги. Ще у квітні 2022 року країна направила 20 Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів.

Австралія передала ще 30 бронемашин у жовтні 2022 року. Також повідомлялося про нові постачання у грудні 2023 року.

Запит на "списану" техніку

Раніше Україна подала запит на передачу танків M1A1 Abrams, які австралійська армія збиралася "списати". На озброєнні в Австралії було 59 машин.

Проте в Австралії не погоджувалися на це. Спочатку в Австралії заявили, що танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб їх можна було використовувати українцям. Потім аргументували відмову тим, що Abrams хотіли замінювати поступово.

У серпні 2024 року стало відомо, що Міністерство оборони Австралії "списало" всі танки M1A1 Abrams.