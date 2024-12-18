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Рада не змогла відкликати Бойка з парламентського комітету з прав людини

Рада не змогла відкликати Бойка з парламентського комітету з прав людини
Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомляє Лівий берег.

Як написав нардеп Ярослав Железняк, "за" лише 217 голосів. 

Голоси за вилучення Бойка з Комітету:

  • СН - 166;
  • ЄС - 17;
  • Батьківщина - 7;
  • Платформа за життя - 0;
  • Голос - 12;
  • Відновлення - 0;
  • За майбутнє - 4;
  • Довіра - 4;
  • Позафракційні - 7.

Зазначимо, ініціатива про відкликання Бойка з комітету Ради з прав людини з'явилася після заяв депутата про "радикалів" в Україні та утиски російськомовних.

Учора Бойко відвідав СБУ, після чого опублікував відео з вибаченнями перед українцями, у якому назвав Путіна "воєнним злочинцем" і заявив, що не хоче, аби його слова використовувала Росія.

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