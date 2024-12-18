Рада не змогла відкликати Бойка з парламентського комітету з прав людини

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомляє Лівий берег.

Як написав нардеп Ярослав Железняк, "за" лише 217 голосів.

Голоси за вилучення Бойка з Комітету:

СН - 166;

ЄС - 17;

Батьківщина - 7;

Платформа за життя - 0;

Голос - 12;

Відновлення - 0;

За майбутнє - 4;

Довіра - 4;

Позафракційні - 7.

Зазначимо, ініціатива про відкликання Бойка з комітету Ради з прав людини з'явилася після заяв депутата про "радикалів" в Україні та утиски російськомовних.

Учора Бойко відвідав СБУ, після чого опублікував відео з вибаченнями перед українцями, у якому назвав Путіна "воєнним злочинцем" і заявив, що не хоче, аби його слова використовувала Росія.