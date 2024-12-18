Рада не змогла відкликати Бойка з парламентського комітету з прав людини
Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомляє Лівий берег.
Як написав нардеп Ярослав Железняк, "за" лише 217 голосів.
Голоси за вилучення Бойка з Комітету:
- СН - 166;
- ЄС - 17;
- Батьківщина - 7;
- Платформа за життя - 0;
- Голос - 12;
- Відновлення - 0;
- За майбутнє - 4;
- Довіра - 4;
- Позафракційні - 7.
Зазначимо, ініціатива про відкликання Бойка з комітету Ради з прав людини з'явилася після заяв депутата про "радикалів" в Україні та утиски російськомовних.
Учора Бойко відвідав СБУ, після чого опублікував відео з вибаченнями перед українцями, у якому назвав Путіна "воєнним злочинцем" і заявив, що не хоче, аби його слова використовувала Росія.