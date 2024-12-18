У МЗС України відреагували на перехід лідерства "Рамштайну" від США до НАТО

Україна на шляху до членства в НАТО досягає такого рівня відносин з Альянсом, що це природним чином переростатиме і в посилення координації надання військової допомоги нашій країні, яка наразі здійснюється за лідерства США у форматі "Рамштайн". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з австралійською колегою Пенні Вонг пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи справді розглядається механізм передачі лідерства у форматі "Рамштайн" від США до НАТО, глава української дипломатії нагадав, що формат «Рамштайн» був створений у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення для забезпечення безперервності постачання зброї Україні. За його словами, формат проявив себе як надзвичайно дієвий, оскільки давав змогу чіткого планування для української сторони і координації дій союзників щодо зміцнення нашої обороноздатності.

"З НАТО ми зараз досягаємо такого рівня відносин на шляху до членства в Альянсі, який, природно, буде переростати і в посилення координації. Тому це процеси невід’ємні, пов’язані з подальшим поступом України на шляху до членства в НАТО, до реалізації наших євроатлантичних прагнень" , - сказав Сибіга.

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров у червні прокоментував суть плану НАТО взяти на себе міжнародну координацію постачань зброї та організації тренувань для українських Збройних сил у рамках ініційованого Сполученими Штатами формату "Рамштайн". Він пояснив це потребою контролю за своєчасним отриманням Україною військової допомоги від його учасників і наданням Альянсу юридичних важелів для цього, оскільки не всі країни вчасно виконують взяті на себе зобов’язання.