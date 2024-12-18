Трамп зустрівся з гендиректором TikTok щодо блокування соцмережі в США

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом з приводу закону про блокування соцмережі на території США. Про це пише американська журналістка та ведуча CNN Кейтлен Коллінз, повідомляє Mezha Media.

Зустріч відбулася 16 грудня 2024 року на курорті Трампа Мар-а-Лаго. Хоч Трамп і намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, зараз він виступає палким прихильником китайської соцмережі.

У березні він заявив, що заборона платформи в США сприятиме зростанню монополії Meta.

“Без TikTok ви можете зробити Facebook більшим, а я вважаю Facebook ворогом народу” , — казав Трамп.

Закон про заборону набуде чинності рівно за день інавгурації Трампа — 19 січня 2025 року. Зміна президента була одним з аргументів ByteDance в апеляційному суді. Компанія вважає, що новий президент повинен мати час, щоб вирішити, як діяти в ситуації, що склалася. Однак судді одноголосно відхилили цей аргумент. Зараз компанія вже звернулась до Верховного Суду США.