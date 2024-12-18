Росіяни зруйнували низку укріплень ЗСУ у Донецькій області - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни атакували низку укріплень Збройних сил України (ЗСУ) у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

З метою покращити своє тактичне положення, ворог атакував укріплення українських воїнів в:

районі Нового Комара;

на південно-східній околиці Сонцівки;

міській забудові Часового Яру;

південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань.

"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", - додає ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 17 грудня, на лінії фронту відбулось 199 бойових зіткнень. Останні дні ворог найбільше атакує саме у Курській області.

Як розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, Курахове й надалі знаходиться під контролем українських бійців. Водночас ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.