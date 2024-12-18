Польський міністр: Угорщина вже не відновить відносин з ЄС при Орбані

Польський міністр юстиції Адам Боднар вважає, що Угорщина за премʼєрства Віктора Орбана зайшла надто далеко в ігноруванні законодавства ЄС, що зможе змінити курс тільки після зміни влади, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у коментарі Politico.

За словами Боднара, приклад Польщі, де попередня влада роками конфліктувала з ЄС, показав, що неліберальні уряди не змінюють свій курс навіть під величезним тиском з боку Брюсселя.

На його думку, за нинішнього керівництва "Угорщині може бути складно" відновити хорошу репутацію в Євросоюзі.

"Приклад Польщі показує, що без зміни керівництва може бути надзвичайно важко змінити курс на верховенство права і відновити демократичні цінності", – додав польський міністр.

Водночас Боднар сказав, що навіть якщо опозиції вдасться перемогти Орбана на виборах в Угорщині у 2026 році, завдана угорському громадянському суспільству шкода буде вкрай глибокою, і для її виправлення знадобляться надзусилля.

"Беручи до уваги глибину інституційних змін, а також слабше громадянське суспільство, ніж у Польщі", перед Європейською комісією стоїть складне завдання повернути Будапешт в лоно ЄС, вважає польський урядовець.

Коментарі Боднара з'явилися на тлі підготовки Варшави до головування в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2025 року, яке вона перебере від Угорщини.

Польщі після приходу до влади коаліції на чолі з Дональдом Туском вдалось врегулювати протиріччя з Єврокомісією та розблокувати мільярди євро грошей із фондів.