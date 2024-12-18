Апеляційний суд Франції залишив чинним вирок екс-президенту Саркозі

Касаційний суд – найвищий апеляційний суд Франції – в середу, 18 грудня, відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє BFMTV.

Апеляція визнала Саркозі винним у так званій справі про прослуховування, залишивши в силі попередній вирок – тюремне ув'язнення терміном на три роки, з них два умовно.

У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували "бажану посаду" в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

Експрезидент Франції стверджував, що пропозиція так і не була зроблена, тобто він ні в чому не винен, але слідчі стверджували, що Саркозі дізнався про прослуховування, тому й відмовився від свого задуму.

Очікується, що у 2025 році Саркозі постане перед судом за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні, пов'язаними з імовірним фінансуванням Лівією його президентської кампанії 2007 року.

Саркозі заперечує всі звинувачення. У разі визнання його винним експрезиденту може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Окрім Саркозі, єдиним президентом у сучасній історії Франції, який був судимим, є вже покійний Жак Ширак. Його визнали винним у корупції в 2011 році – через чотири роки після того, як залишив посаду.