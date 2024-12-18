Шольц долучиться до зустрічей із Зеленським у Брюсселі

Канцлер ФРН Олаф Шольц долучиться до зустрічі у Брюсселі політиків ЄС і НАТО з президентом України Володимиром Зеленським.﻿ Це на брифінгу підтвердив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Укрінформ.

Шольц візьме участь у неформальній нараді керівників окремих держав ЄС з президентом України Володимиром Зеленським на запрошення генерального секретаря НАТО у Брюсселі 18 грудня.

«Під час зустрічі йтиметься про підтримку України» , - сказав заступник речника, не уточнюючи конкретні пункти очікуваної розмови.

Бюхнер також нагадав слова Шольца про те, що зараз не на часі спекуляції про можливість участі німецьких солдатів у миротворчій місії в Україні в разі досягнення режиму припинення вогню.

При цьому він підкреслив позицію Берліна, що ніщо про Україну не може вирішуватися через голови українців.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі в другій половині дня візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО, на якій хоче обговорити розміщення миротворчих контингентів інших країн в Україні. Наступного дня український лідер запрошений новим головою Європейської Ради Антоніу Кошта на перше засідання Європейської Ради під його керівництвом.

16 грудня Бундестаг за результатами поіменного голосування висловив недовіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу.