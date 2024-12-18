Арахамія анонсував повторне голосування про звільнення Бойка з комітету з прав людини

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що ухвалу про звільнення нардепа Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України ще раз винесуть на голосування. З посиланням на Арахамію в соцмережах, повідомляє Новое время.

Верховна Рада на засіданні у середу не змогла відкликати Бойка з посади. За словами голови фракції Слуги народу, для позитивного рішення не вистачило девʼять голосів.

«За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричав про „зраду“» , — написав Арахамія та навів результати голосування.

За його словами, фракція Слуга народу підтримала рішення 166 голосами, що становить 71,2% складу фракції. Сам Арахамія проголосував «за». Він зазначив, що Європейська солідарність надала 17 голосів (62,9% складу), хоча її голова Петро Порошенко був відсутній під час голосування.

Фракція Батьківщина віддала лише сім голосів (29,1%). Її лідерка Юлія Тимошенко також не голосувала, хоч і була присутня на попередньому засіданні. Фракція Голос проголосувала 12 голосами (60% складу), голова Олександра Устинова була відсутня.

Група Партія За майбутнє надала чотири голоси (23,5%), її лідер Тарас Батенко підтримав рішення. Таку ж кількість голосів (чотири) віддала група Довіра (21%), голова Олег Кулініч був відсутній. Як зазначив Арахамія, групи Платформа за життя і мир та Відновлення України не підтримали це рішення жодним голосом.

Серед позафракційних депутатів сім проголосували «за», серед них голова Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк. Дмитро Разумков не був на засіданні.

14 грудня Бойко, колишній співголова нині забороненої проросійської фракції ОПЗЖ, опублікував у соцмережах проросійську заяву про «радикалів, які перейменовують міста» і «заборону говорити рідною мовою».

Коментуючи заяви Бойка, глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що зараз саме захист України та перемога над РФ є ключовою метою, а не поширення російських наративів. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи російського диктатора Володимира Путіна, який єдиний винен у розв’язаній РФ війні проти України.

17 грудня джерела NV повідомили про те, що Юрій Бойко вирушив до СБУ, яка викликала депутата на допит, де він мав пояснити свої останні проросійські заяви. Невдовзі після цього нардеп записав нове відео, у якому попросив вибачення за свої заяви та назвав Путіна воєнним злочинцем.