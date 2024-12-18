У Мурманській області РФ зіткнулися два потяги, є постраждалі

У Мурманській області, що в Росії, вантажний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом Мурманськ-Санкт-Петербург. Один з потягів зійшов з рейок. З посиланням на "Риа.Новости", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як повідомляють роспропагандисти, аварія сталась в момент, коли пасажирський потяг прибував на одну зі станцій. Наразі рух на ділянці зараз зупинено.

За попередніми даними, під час аварії у пасажирському потягу було 326 пасажирів. Наразі відомо про щонайменше одного потерпілого. При цьому під час зіткнення три вагони перекинулися на бік.

Причиною зіткнення поїздів стала поломка вантажного поїзда. Близько третьої години дня за місцевим часом у нього стався злам струмоприймача. Поїзд закріпили і він залишився чекати на допомогу.

Однак, за годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, викотився на іншу колію. Там він зіткнувся з пасажирським поїздом.