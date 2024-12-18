ГУР зафіксувало в лавах армії РФ найманців з Алжиру

В лавах Збройних сил Росії проти України воюють громадяни Алжиру﻿. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Ділова столиця.

"15 грудня 2024 року під час боїв у Запорізькій області був убитий російський найманець з Алжиру Талеб Набіль, який воював проти України у складі армії держави-агресора Росії" , — йдеться в повідомленні.

Відомо, що 34-річний Набіль був завербований зі складу військового контингенту РФ в Алжирі на початку березня 2024 року. У червні-липні алжирець потрапив на Донбас, а у вересні повідомив родичам, що "відправляється на війну вглиб української території".

Сестра вбитого найманця стверджує, що росіяни завербували брата на війну проти України шляхом обману.

"Спершу його знайомий сказав, що їх відправлять до Європи, він хотів потрапити в Європу. Але потім (Набіль) зрозумів, що знайомий його обманув, і йому запропонували лише підписати контракт з російською армією на рік. Вони пообіцяли, що після року служби йому дадуть російське громадянство і щомісячну зарплату. Зрештою, вони полетіли з Алжиру прямо в Росію" , ― розказала жінка.

За її словами, разом з Талебом Набілем у складі російських окупаційних військ було ще двоє найманців з Алжиру ― вони теж вбиті.

Кількість алжирських найманців у складі російських окупаційних військ встановлюється. Станом на 18 грудня 2024 року ідентифіковано 22 російські найманці з Алжиру. Найстаршому з них 48 років, наймолодшому — 20.