На Одещині настоятель церкви УПЦ МП вихваляв оккупантів і Путіна - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила настоятеля храму Московського патріархату на Одещині, який виправдовував російську агресію в Україні та розпалював релігійну ворожнечу﻿. Про це йдеться у заяві СБУ, повідомляє Ділова столиця.

"Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії" , — зазначили у СБУ.

В повідомленні не вказано ім'я фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про настоятеля Храму рівноапостольних Кирила і Мефодія протоієрея Володимира Корецького.

За інформацією правоохоронців, клірик виправдовував обстріли росіянами української інфраструктури, нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

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Служба безпеки України задокументувала всі злочини фігуранта справи та повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: виправдовування збройної агресії РФ та порушення рівноправності громадян.

Судово-лінгвістична експертиза, проведена СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

ssu.gov.ua

Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей злочинів. Настоятелю храму загрожує ув’язнення.