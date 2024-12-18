На Одещині настоятель церкви УПЦ МП вихваляв оккупантів і Путіна - СБУ
Служба безпеки України (СБУ) викрила настоятеля храму Московського патріархату на Одещині, який виправдовував російську агресію в Україні та розпалював релігійну ворожнечу. Про це йдеться у заяві СБУ, повідомляє Ділова столиця.
"Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії", — зазначили у СБУ.
В повідомленні не вказано ім'я фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про настоятеля Храму рівноапостольних Кирила і Мефодія протоієрея Володимира Корецького.
За інформацією правоохоронців, клірик виправдовував обстріли росіянами української інфраструктури, нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.
Служба безпеки України задокументувала всі злочини фігуранта справи та повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: виправдовування збройної агресії РФ та порушення рівноправності громадян.
Судово-лінгвістична експертиза, проведена СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей злочинів. Настоятелю храму загрожує ув’язнення.