Міністр оборони Британії висловився у Києві щодо ядерних залякувань Путіна

Ядерні погрози, що лунають із Кремля, не мають лякати західних лідерів, отже підтримка України триватиме.﻿ Про це у бліцінтерв’ю заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом до Києва, повідомляє Укрінформ.

На запитання про намагання російського лідера Володимира Путіна нав’язати західному світу власні правила гри завдяки ядерним погрозам Гілі заявив: «По-перше, нас не повинна лякати риторика Путіна чи будь-які його дії з ескалації. І вона нас не лякає».

Він додав, що метою його візиту до Києва було обговорити з міністром оборони України Рустемом Умєровим спільний план щодо зміцнення України.

Йдеться про зміцнення «не лише зараз, у битві, яку ви наразі ведете, але й протягом 2025 року та на майбутнє», пояснив британський міністр.

«Це також спосіб заявити Путіну, що ми будемо підтримувати Україну і працюватимемо над координацією діяльності інших країн, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно» , - повідомив Гілі.

Він висловив переконання, що Путін «не переможе, скільки б це не тривало».

«Треба робити Україну сильнішою і чинити тиск на Путіна. Це наш імператив, який вимагає від нас спільної роботи протягом наступних тижнів та місяців» , - резюмував Гілі.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ з лютого 2022 року понад 5500 разів згадували про можливість застосування РФ ядерної зброї.