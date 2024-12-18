США додали до списку санкцій ще три російські компанії

Сполучені Штати Америки поповнили підсанкційний список. Цього разу туди потрапили відразу три російські компанії. З посиланням на Міністерство фінансів США, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Ха даними Мінфіну США, до санкційного списку цього разу потрапили

АТ "Ардал" із Санкт-Петербурга,

ТОВ "Фарватер" із Южно-Сахалінська,

ТОВ "МТВ" із Москви.

Зауважимо, що "Ардал" це акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення.

Санкції проти Росії

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки запровадили низку санкцій проти Росії. Останнім часом санкції набули додаткової жорсткості.

У серпні 2024 року США запровадили новий пакет санкцій, що стосується майже 400 осіб та компаній, зокрема в енергетичній та металургійній галузях.

У листопаді 2024 року США також ввели санкції проти Газпромбанку, що ускладнює європейським споживачам можливість здійснювати платежі за російський газ.

Ці санкції спрямовані на максимальний економічний тиск на Росію з метою припинення її агресії та підтримки суверенітету України.

Зауважимо, що Угорщина вимагає від США пом'якшення санкцій, оскільки РФ є основним постачальником газу для країни. Як пише Bloomberg, ЄС також вмовляє США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку".