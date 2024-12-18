Президент Володимир Зеленський не підтвердив інформацію ЗМІ про те, що українські військові фахівці допомагали сирійським повстанцям повалити режим Башара Асада﻿. Про це він сказав в інтервʼю французькому виданню Le Parisien, повідомляє Ділова столиця.

Відповідаючи на питання журналіста про ймовірну допомогу Києва сирійським повстанцям, голова держави підкреслив: "Ні. Немає такої офіційної інформації. Ми сьогодні говоримо про гуманітарний трек, те, що ми дійсно готові допомогти населенню Сирії".

За словами Зеленського, вже відбулися контакти з представниками нової сирійської влади щодо відправки борошна, пшениці, кукурудзи, олії.

Раніше The Washington Post повідомляло, що сирійське повстанське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) отримало незначну військову допомогу від України під час операції з повалення режиму Башара Асада.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Сирії не допустити продовольчої кризи, зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України".