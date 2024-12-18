Зеленський прибув до Брюсселя для участі у зустрічі з європейськими лідерами

Президент Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, прибув до Брюсселя для участі в неформальній зустрічі європейських лідерів і саміті Європейської ради. З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Європейська правда.

За словами глави держави, закінчення війни Росії проти України є фундаментальним для Європи питанням і "потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн".

"На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн" , – анонсував Зеленський.

Він також підтвердив участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.

Раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.