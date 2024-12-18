Британія, Німеччина і Франція висловили стурбованість щодо ядерної програми Ірану

Британія, Німеччина та Франція заявили про зростаючу стурбованість ядерною програмою Ірану, яка скоро може дозволити Тегерану отримати свою ядерну зброю.﻿ Про це заявили представництва трьох країн при ООН перед тематичним засіданням Ради безпеки ООН, повідомляє Європейська правда.

Країни зауважили, що, за даними МАГАТЕ, Іран лише збільшує виробництво високозбагаченого урану, не маючи переконливих пояснень, для яких цивільних цілей це потрібно. Вони нагадали, що за рік сплине термін дії резолюції Радбезу 2231, що підкріплювала "ядерну угоду" з Іраном і встановлювала для нього зобов’язання.

"Генеральний директор МАГАТЕ неодноразово заявляв, що Іран – єдина неядерна держава, де збагачують уран до понад 60%. Іранські запаси високозбагаченого урану також досягли безпрецедентного рівня і цьому немає переконливих пояснень цивільними цілями. Це дає Ірану спроможність швидко виготовити достатньо матеріалу для багатьох ядерних боєголовок" , – наголошують Лондон, Берлін і Париж.

Вони також нагадали про погрози Ірану вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та постійні ухилення Тегерану від співпраці з МАГАТЕ.

"Іран повинен змінити курс, знизити ескалацію та обрати дипломатію… Ми завжди прагнули дипломатичного рішення, яке б гарантувало, що Іран ніколи не розробить ядерну зброю… Закликаємо Іран припинити і згорнути ядерну ескалацію, щоб підготувати шлях до дипломатичного рішення" , – підсумовують у заяві.

Американські ЗМІ неофіційно повідомляли, що у команді обраного президента США Дональда Трампа допускають як можливий варіант дій навіть превентивні удари по Ірану, щоб зупинити його ядерну програму.