Сирський пояснив рішення наступати на Курську область

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що повинен був здійснити наступальну операцію в Курській області, адже не мав іншого вибору, бо армія РФ могла прорватися на Сумщину та Харківщину.﻿﻿ З посиланням на інтерв'ю Сирського Le Monde, повідомляє Суспільне.

"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону" , - сказав головком.

Сирський також вважає, що таким чином був послаблений наступальний потенціал російських військ та знижена інтенсивність атак, "за винятком Покровська та Курахового".