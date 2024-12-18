У Росії кожен четвертий ТРЦ опинився на межі банкрутства - росЗМІ

У Росії приблизно чверть усіх торгових центрів опинилися на межі банкрутства. До цього призвело різке зростання витрат та посилення конкуренції з боку онлайн-магазинів.﻿ З посиланням на The Moscow Times, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними російського видання, чверть російських ТЦ можуть припинити свою діяльність уже у 2025 році. Адже доходи торгових центрів у цьогоріч значно знизились.

Основною причиною фінансових труднощів стало не лише скорочення числа великих міжнародних орендарів після початку війни в Україні, а й різке підвищення процентних ставок за комерційними кредитами через політику Центрального банку Росії.

Керуючий директор російської Ради торговельних центрів (СТЦ) Олег Войцеховський пояснив, що тепер російським ТЦ проблемно закривати вже наявні кредитні договори та зовсім недоступні нові кредити.

"Звідси проблеми як з прибутковістю, так і з можливостями підтримувати будівлі в належному стані, проводити реконцепцію" , - сказав він.

Видання зауважило, що зараз близько половини доходів торгових центрів іде на податки, включно з ПДВ, соціальними відрахуваннями і податком на майно.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни РФ в Україні на Центральний банк Росії були накладені відразу кілька санкцій. Здебільшого вони були спрямовані на обмеження його можливості здійснювати фінансові операції на міжнародному рівні.

Ці санкції мали серйозний вплив на фінансову систему Росії, обмежуючи її можливості здійснювати міжнародні фінансові операції та підвищуючи економічний тиск.

Зауважимо, що окрім цього у листопаді 2024 року США також ввели санкції проти Газпромбанку, що ускладнює європейським споживачам можливість здійснювати платежі за російський газ.

Останні санкції спрямовані на максимальний економічний тиск на Росію з метою припинення її агресії та підтримки суверенітету України.