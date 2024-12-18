У Трампа заявили, що не схвалюють вбивство російського генерала у Москві

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог критично оцінив ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова у Москві. З посиланням на Келлога в ефірі Fox News, повідомляє Європейська правда.

На думку Келлога, убивство Кириллова не є перешкодою для "мирних переговорів" між Україною та Росією, але може порушувати правила ведення війни.

"Коли ви вбиваєте прапорщиків, генерал-офіцерів, адміралів чи генералів у їхньому рідному місті, це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки (правил ведення війни. – Ред.). І я не думаю, що це дуже розумно" , – додав він.

Представник команди Трампа також звернув увагу, що у випадку Кириллова вбивство нібито здійснила завербована людина, що, на його думку, "зовсім не найкраща ідея".

"Але, знаєте, це війна… І таке на війні відбувається. Це прикро. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються такі речі" , – зазначив Келлог.

Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив генерала є спецоперацією Служби безпеки України.

У США раніше заявили, що не були попереджені про ліквідацію Кириллова та не підтримують такі дії.