Україна та РФ готові до мирних переговорів - майбутній спецпредставник Келлог

Україна та Російська Федерація нібито вже готові до того, щоб провести перемовини. Про це заявив майбутній спецпредставник США з України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У Келлога спитали: "Схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження, чи це не момент для мирних переговорів?"

"Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійця готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити" , - сказав Келлог.

Він зазначив, що наразі ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

"Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: 'Можливо, прийшов час відступити'" , - підкреслив він.

Келлог заявив, що вірить у те, що саме Трамп зможе завершити війну.