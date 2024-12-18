У Ростовській області атаковане одне з найбільших хімпідприємств ВПК Росії - ЦПД

У Ростовській області РФ атаковане одне з найбільших хімічних російських підприємств — ФКП "Комбінат Кам’янський". ﻿Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Лівий берег.

Відомо, що ФКП "Комбінат Кам’янський" займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі).

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.