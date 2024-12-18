США запровадили додаткові санкції проти причетних до будівництва "СП-2"

Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти низки осіб і компаній, які вже перебували під одним із санкційних законів США за участь у будівництві "Північного потоку-2". З посиланням на пресслужбу Державного департаменту, повідомляє Українська правда.

Санкції застосували до низки осіб, які раніше вже перебували під санкціями за участь у проєкті будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" за законом "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA), а також кількох нових власників суден, які раніше потрапили під ці санкції.

Нові санкції застосовують за санкційним режимом згідно з президентським указом 14024 "за шкідливу діяльність за кордоном влади Російської Федерації".

У списку наводять вісім російських компаній та Морську рятувальну службу РФ, 17 суден, ООО "МТВ" та його засновника Маттіаса Варніга, який раніше був виконавчим директором NORD STREAM 2 AG, та саму NORD STREAM 2 AG.

Даний санкційний режим передбачає замороження активів у США чи під контролем американських громадян чи юросіб, та заборону американцям здійснювати операції, що якось пов’язані з майном чи інтересами підсанкційних осіб – окрім винятків, на які потрібно отримувати дозвіл. Це включає заборону передавати підсанційним особам будь-які кошти, майно або послуги, як і приймати їх від них.