Рютте заявив, що НАТО відомо про потреби України у 19 системах ППО

НАТО знає про запит України щодо надання нових систем протиповітряної оборони. Це питання розглянуть на порядку денному, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. З посиланням на його пресконференцію, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Рютте зауважив, що він ознайомлений із запитом щодо ППО від Києва.

"Ми знаємо про ваше прохання, Володимире, переконатися, що, здається, дев'ятнадцять систем будуть доставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному, а також про те, як зробити так, щоб, коли одного дня настане мир, ми також думали про економіку України не тільки зараз, але й після майбутньої мирної угоди" , - сказав Рютте.

Генсек також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні.

"І це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас. Отже, все це буде на порядку денному сьогоднішнього вечора" , - наголосив він.

Зауважимо, що раніше сьогодні Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс уже займається координацією військової допомоги Україні від країн-партнерів.