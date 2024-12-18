Зеленський озвучив ключові теми переговорів у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими темами переговорів у Брюсселі протягом двох днів будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання систем протиповітряної оборони, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави заявив у Брюсселі під час спільного підходу до преси з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я гадаю, що це дуже гарна можливість поговорити про безпекові гарантії для України» , - розповів Зеленський.

Він також наголосив на важливості спільної позиції Європи щодо підтримки України.

«Дуже важливо використати ці два дні у Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну, наших громадян. Звичайно, говоритимемо й про те, як зміцнити нашу армію» , - сказав Президент.

Також, за його словами, під час переговорів йтиметься і про посилення української протиповітряної оборони, зокрема, говоритимуть про кількість систем ППО, які необхідно передати Україні.

Володимир Зеленський поінформував, що вже зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Завтра передбачені його переговори з іншими лідерами Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя для участі в зустрічі глав держав та урядів Європейського Союзу.