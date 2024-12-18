Світовий банк схвалив надання Україні першої частини кредиту за рахунок росактивів

Виконавча рада Світового банку в середу, 18 грудня, схвалила виділення Україні 2,05 мільярда доларів, частину з яких уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.﻿ Про це ідеться в пресрелізі Світового банку, повідомляє Європейська правда.

Нова фінансова допомога Україні охоплює 1,05 мільярда доларів кредиту, які Україна отримає через Трастовий фонд для України (ADVANCE) за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Решта 1 мільярд доларів – це грант фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (FORTIS Ukraine FIF).

Саме у цей фонд США раніше перерахували 20 мільярдів доларів, забезпечені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Новий транш Світового банку "спрямований на підтримку уряду України у впровадженні реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність", зазначається в пресрелізі.

Серед іншого, кошти будуть спрямовані Міністерству фінансів України для бюджетної підтримки, а також на політичні реформи, спрямовані на зміцнення економічної стабільності та сприяння структурним зрушенням у бік сталого зростання.

Ідеться про заходи, спрямовані на посилення конкуренції в залізничному секторі, сприяння виробництву відновлюваної енергії, збільшення кредитування сільського господарства та впорядкування участі держави в банківському секторі.

Нагадаємо, 10 грудня США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.