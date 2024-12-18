У Байдена допустили посередництво Китаю у переговорах України та РФ

Китай міг би бути посередником в переговорах між Росією та Україною, але Пекін не має відігравати провідної ролі перемовника в Європі. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на заході в Нью-Йорку, повідомляє Голос Америки.

За його словами, ідея обраного президента США Дональда Трампа залучити до перемовин між Україною та Росією представників Китаю "не є божевільною".

"Тож постає питання, яким способом вони можуть долучитися – як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився" , – сказав Салліван.

Розмірковуючи про можливі майбутні мирні переговори, Джейк Салліван, сказав, що про те, яку роль у пошуку миру в Україні може зіграти Китай, потрібно говорити і з європейцями, і передусім, з українцями.

На його думку, зараз головне – далі підтримувати Україну, щоб вона мала сильні позиції на переговорах. А "просто вийти і сказати: "Ми укладемо угоду", без запевнення у підтримці України, не поставить Україну в найкращу позицію на переговорах.

Також Салліван погодився, що прогнози щодо впливу санкцій на російську економіку не виправдалися, особливо не в терміни, які передбачалося ще у 2022 році. Але при цьому він додав, що російська економіка зараз переживає справжні проблеми, і ці проблеми надалі будуть збільшуватися у 2025. Це, зокрема, зростаюча інфляція, великі відсоткові ставки, що придушує інвестиції, значні суми на заохочення військових найманців, які виплачуються з бюджету та Фонду національного добробуту, а також значні втрати на фронті.

За словами Саллівана, Україна вистояла, президент Росії Володимир Путін не досяг своєї стратегічної мети – взяти Київ та три дні й стерти Україну з мапи світу, і Україна вистоїть, треба лише продовжувати її підтримувати, щоб вона мала найкращу стратегічну позицію на майбутніх переговорах, замість того, щоб їй нав'язували умови.