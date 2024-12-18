У Брюсселі відбулася зустріч Зеленського з Макроном

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Зустріч, як і планувалось, пройшла в Брюсселі.﻿ З посиланням на заяву президента Франції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Макрон зазначив, що він хотів надати загальну інформацію Зеленському перед тим, як відвідати заморський департамент Франції Майотту, який накрив найпотужніший циклон за останнє століття.

"Франція, як і в перший день, залишається поруч з Україною та українським народом, щоб перемогти загарбницьку війну Росії" , - наголосив Макрон.

Зауважимо, що Макрона не буде на зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

Причиною тому стало стихійне лихо. Раніше повыдомлялося, що Майотту накрив найпотужніший циклон за останнє століття - "Чідо". Детальніше проте, що відбулось, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.