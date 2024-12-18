Мінборони Бельгії: Україна не отримає F-16 до кінця року

Бельгія не зможе поставити Україні до кінця 2024 року багатоцільові винищувачі F-16 і цьому є кілька вагомих причин﻿, заявила міністр оборони країни Людивін Дедондер. З посиланням на видання Le Soir, повідомляє Ділова столиця.

"Перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не зможе відбутися цього року, як було оголошено. За словами міністра оборони (у поточних справах), цю затримку, в тому числі, пояснюють недоліки в підготовці українських льотчиків і брак запчастин" , — йдеться в повідомленні.

Окрім відсутності у ВПС України достатньої кількості підготовлених пілотів, однією з причин також є затримка американської компанії Lockheed Martin з постачанням Бельгії винищувачів F-35 на заміну "українським" F-16.

Видання нагадує, що у травні 2023 року Бельгія підписала двосторонню безпекову угоду з Україною. Одна з частин угоди стосувалася поставки близько тридцяти F-16 до 2028 року в рамках коаліції, створеної Данією та Нідерландами.