DeepState: Окупанти захопили Трудове на Донеччині

У ніч проти 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області, повідомляє Українська правда.

Просування окупантів на Времівському напрямку (Трудове на мапі знаходиться поблизу Нескучного, верхня червона стрілка). Мапа: DeepState

За даними проєкту, ворог також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження на Донеччині.

Курахівський напрямок. Мапа: DeepState

Покровський напрямок. Мапа: DeepState

Крім того, аналітики вказали на просування окупантів біля Загризового Харківської області.

У ніч проти 18 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили﻿ про окупацію росіянами села Сонцівка Донецької області та про просування на інших ділянках фронту.