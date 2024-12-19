DeepState: Окупанти захопили Трудове на Донеччині
У ніч проти 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області, повідомляє Українська правда.
За даними проєкту, ворог також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження на Донеччині.
Крім того, аналітики вказали на просування окупантів біля Загризового Харківської області.
У ніч проти 18 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами села Сонцівка Донецької області та про просування на інших ділянках фронту.