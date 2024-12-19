ISW: Герасимов значно перебільшив дані про окуповані території у 2024 році
Аналітики Інституту вивчення війни вказали на те, що начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ українські території. ISW оприлюднив власні дані з цього приводу, повідомляє Українська правда.
"Начальник російського генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про російські територіальні здобутки (у загарбницькій війні проти України – ред.) у 2024 році".
Герасимов заявив 18 грудня, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році.
Проте ISW знайшов підтвердження того, що російські війська захопили лише 3 306 квадратних кілометрів у 2024 році.
Аналітики вказують на те, що перебільшені цифри Герасимова контрастують з більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня.
Наприклад, Бєлоусов стверджував, що середньодобова швидкість просування російських військ становить близько 30 квадратних кілометрів.
"ISW спостерігав за геолокаційними даними, щоб оцінити, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день".
Бєлоусов також стверджував, що російські війська захопили приблизно 99 відсотків Луганської області, 70 відсотків Донецької області, приблизно 74 відсотки Запорізької області та приблизно 76 відсотків Херсонської області.
"За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99 відсотків Луганської області, 66 відсотків Донецької області та по 73 відсотки Запорізької та Херсонської областей".
Ключові висновки ISW за 18 грудня:
- За повідомленнями, 18 грудня українські війська завдали удару по хімічному заводу в Ростовській області РФ.
- Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та оборонно-промислову підтримку для підтримання військових зусиль України.
- Начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про територіальні здобутки Росії у 2024 році.
- Федеральна служба безпеки Росії оголосила 18 грудня, що російська влада затримала підозрюваного, який заклав саморобний вибуховий пристрій, в результаті якого 17 грудня в Москві загинули начальник Сил ядерного, біологічного, хімічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник майор Ілля Полікарпов.
- Нещодавно російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Кремінної та Покровська.
- Міністерство оборони Росії все частіше примушує призовників підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні, ймовірно, з метою створення більшої кількості штурмових сил і підтримання темпів російських наступальних операцій в Україні.