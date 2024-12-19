ISW: Герасимов значно перебільшив дані про окуповані території у 2024 році

Аналітики Інституту вивчення війни вказали на те, що начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ українські території. ISW оприлюднив власні дані з цього приводу, повідомляє Українська правда.

"Начальник російського генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про російські територіальні здобутки (у загарбницькій війні проти України – ред.) у 2024 році".

Герасимов заявив 18 грудня, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році.

Проте ISW знайшов підтвердження того, що російські війська захопили лише 3 306 квадратних кілометрів у 2024 році.

Аналітики вказують на те, що перебільшені цифри Герасимова контрастують з більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня.

Наприклад, Бєлоусов стверджував, що середньодобова швидкість просування російських військ становить близько 30 квадратних кілометрів.

"ISW спостерігав за геолокаційними даними, щоб оцінити, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день".

Бєлоусов також стверджував, що російські війська захопили приблизно 99 відсотків Луганської області, 70 відсотків Донецької області, приблизно 74 відсотки Запорізької області та приблизно 76 відсотків Херсонської області.

"За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99 відсотків Луганської області, 66 відсотків Донецької області та по 73 відсотки Запорізької та Херсонської областей".

Ключові висновки ISW за 18 грудня: